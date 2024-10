Oasport.it - Curling, la Svezia vince i Mondiali a squadre miste. L’Italia si era fermata agli ottavi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ad Aberdeen (Gran Bretagna) si sono conclusi idi, specialità non olimpica che prevede la partecipazione di formazioni composte da due uomini e due donne (ai Giochi si partecipa esclusivamente con i quartetti per sesso e nel doppio misto).era stata eliminata dalla Spagna neglidi finale, dopo che nella fase a gironi si era imposta in cinque partite e ne aveva perse due. Giorgia Maurino, Simone Gonin, Lorenzo Maurino, Anna Maria Maurino avevano ceduto per 8-6 contro gli iberici, che poi si sono spinti fino alle semifinali. Sergio Vez, Oihane Otaegi, Mikel Unanue, Leire Otaegi non sono riusciti a concretizzare un vantaggio di 3-0 e hanno perso contro il Giappone per 9-4, scivolando poi nella finale per il bronzo contro la Svizzera per 4-2: terzo gradino del podio per Yves Wagenseil, Nora Wueest, Dieter Wueest, Marion Wueest.