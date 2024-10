Cheryl, ex compagna di Liam Payne, rompe il silenzio: “Nostro figlio non lo rivedrà più, basta dettagli ripugnanti” (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo sfogo della cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne e madre di suo figlio Bear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità". Fanpage.it - Cheryl, ex compagna di Liam Payne, rompe il silenzio: “Nostro figlio non lo rivedrà più, basta dettagli ripugnanti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo sfogo della cantante, exdie madre di suoBear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità".

Chi è Cheryl - l’ex compagna di Liam Payne e mamma di suo figlio Bear - (Photo by Tolga AKMEN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – NO POSTERS – NO MERCHANDISE– NO USE IN PUBLICATIONS DEVOTED TO ARTISTS La relazione con Cheryl Cole e la nascita di Bear Liam Payne e Cheryl Ann Tweedy, nota come Cheryl Cole dopo il matrimonio con il calciatore inglese Ashley Cole di cui ha preso il cognome, si erano visti per la prima volta ai provini di ‘X Factor Uk’ nel 2008. (Quotidiano.net)