Anteprima24.it - Benevento 5, che battaglia a Torino: i giallorossi cedono il passo all’L84 (1-0)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA testa altissima nel debutto in serie A. Il GG Team Wear, con tante assenze importanti, gioca a viso aperto contro l’L84 die cede ilsolo di misura con un gol subito a metà del primo tempo. SVANTAGGIO DI MISURA – Ramon e Lolo Suazo sono squalificati, Xitao è ancora sprovvisto di transfer: Centonze, quindi, opta per il quintetto iniziale formato da Matheus, Botta, Milucci, Stigliano ed Arvonio. Il primo squillo ha tinte giallorosse: Stigliano, su corner battuto da Milucci, si rende pericoloso con un tiro al volo sporcato da Maxi Rescia. Al 4? occasione per i padroni di casa: Rocha aggira Botta ma sbatte sul muro eretto da Matheus. Al tramonto del settimo minuto, occasione per il: Guerra sguscia via saltando Josiko ed impegna Tondi.