Ben Ainslie rilancia: “Dobbiamo vincere la America’s Cup, ci riproveremo. Abbiamo perso con i più forti della storia” (Di sabato 19 ottobre 2024) Ben Ainslie non è riuscito nell’impresa di portare la America’s Cup nel Regno Unito, dove il trofeo sportivo più antico del mondo è nato nel lontanissimo 1851 ma dove non è mai approdato nelle mani di un sodalizio di Sua Maestà. Il formidabile skipper e timoniere si è dovuto inchinare insieme ai compagni di squadra al cospetto di Team New Zealand, cedendo per 7-2 nella serie andata in scena nelle acque di Barcellona dopo aver regolato Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup. Ben Ainslie ha fatto il punto della situazione attraverso i canali ufficiali della massima competizione velica: “Emozioni contrastanti, ovviamente: prima di tutto devo rendere merito a Emirates Team New Zealand. Per il nostro team arrivare alla America’s Cup è stato un risultato enorme e Abbiamo fatto un bel percorso negli ultimi 10 anni. Oasport.it - Ben Ainslie rilancia: “Dobbiamo vincere la America’s Cup, ci riproveremo. Abbiamo perso con i più forti della storia” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Bennon è riuscito nell’impresa di portare laCup nel Regno Unito, dove il trofeo sportivo più antico del mondo è nato nel lontanissimo 1851 ma dove non è mai approdato nelle mani di un sodalizio di Sua Maestà. Il formidabile skipper e timoniere si è dovuto inchinare insieme ai compagni di squadra al cospetto di Team New Zealand, cedendo per 7-2 nella serie andata in scena nelle acque di Barcellona dopo aver regolato Luna Rossa nella finaleLouis Vuitton Cup. Benha fatto il puntosituazione attraverso i canali ufficialimassima competizione velica: “Emozioni contrastanti, ovviamente: prima di tutto devo rendere merito a Emirates Team New Zealand. Per il nostro team arrivare allaCup è stato un risultato enorme efatto un bel percorso negli ultimi 10 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand-Ineos Britannia 7-2. Ben Ainslie lotta - ma la Vecchia Brocca resta dei Kiwi - 14:06 Vento che non è in grado di sostenere la partenza, con oscillazioni dai 3 ai 7 nodi medi nel campo di regata. Non è propriamente il massimo, capiremo nei prossimi minuti se il comitato di regata darà il via libera a gara-9. Intanto sono quasi 200 i metri di vantaggio accumulati dai detentori del trofeo. (Oasport.it)

America’s Cup - Ben Ainslie non molla la presa : “La pressione è un privilegio - dobbiamo vincere tutte le gare” - Nella seconda, c’è stata un’inversione di rotta: eravamo sul lato di bolina prima di vedere una bella pressione sulla destra, abbiamo virato e loro sono usciti completamente a sinistra trovando più pressione e navigando in testa. Si tornerà in gara scena sabato 19 ottobre, quando New Zealand potrebbe già fare festa. (Oasport.it)

America’s Cup - Sir Ainslie : “Un giorno importante - ne avevamo bisogno” - La parola passa poi a Blair Tuke, trimmer di sinistra e controllore di volo per il Team New Zealand: “Sicuramente sono usciti bene e ottenere due vittorie contro di noi in quelle condizioni è un grande sforzo da parte loro. l’America’s Cup vede il punteggio sul 4-2, con la Ineos Britannia che ha siglato due successi consecutivi. (Sportface.it)