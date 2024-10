Arriva tanta pioggia in Sicilia, ma non basta per frenare la siccità: ecco perché (Di sabato 19 ottobre 2024) Forti temporali hanno colpito la notte scorsa tutta la Sicilia , dove l’acqua era attesa a lungo per alleviare la siccità che ha messo in crisi l’isola. In diversi comuni della regione, l’acqua è razionata e la distribuzione avviene con cadenze distanti o con autobotti. Nonostante la pioggia sia Arrivata abbondante, non è stata determinante per gli invasi , anche se ha dato un piccolo aiuto Feedpress.me - Arriva tanta pioggia in Sicilia, ma non basta per frenare la siccità: ecco perché Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Forti temporali hanno colpito la notte scorsa tutta la, dove l’acqua era attesa a lungo per alleviare lache ha messo in crisi l’isola. In diversi comuni della regione, l’acqua è razionata e la distribuzione avviene con cadenze distanti o con autobotti. Nonostante lasiata abbondante, non è stata determinante per gli invasi , anche se ha dato un piccolo aiuto

