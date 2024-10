Amici 24, Chiamamifaro: ecco come ha scelto il nome d’arte | Video Witty Tv (Di sabato 19 ottobre 2024) Ad Amici 24 ha fatto il suo ingresso Chiamamifaro. La giovane cantante, figlia d’arte, ha battuto nella sfida l’ex allieva Alena e ha ottenuto l’ambito banco nella scuola di Maria De Filippi. In un recente day time, parlando con il suo prof, Rudy Zerbi, Chiamamifaro ha spiegato a tutti cosa l’abbia spinta alla scelta del suo particolare pseudonimo. Amici 24, Chiamamifaro: ecco chi è la figlia d’arte Chiamamifaro, pseudonimo di Angelica Gori, ha ufficialmente indossato la maglia di allieva di canto, dopo aver battuto l’ex allieva Alena, ad Amici 24. La giovane cantante é figlia d’arte. I suoi genitori sono: la giornalista Cristina Parodi e il giornalista, produttore televisivo ed europarlamentare Giorgio Gori. Cos’altro sappiamo su di lei? In primis che ha tanta voglia di mettersi alla prova e di imparare cose nuove. Superguidatv.it - Amici 24, Chiamamifaro: ecco come ha scelto il nome d’arte | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ad24 ha fatto il suo ingresso. La giovane cantante, figlia, ha battuto nella sfida l’ex allieva Alena e ha ottenuto l’ambito banco nella scuola di Maria De Filippi. In un recente day time, parlando con il suo prof, Rudy Zerbi,ha spiegato a tutti cosa l’abbia spinta alla scelta del suo particolare pseudonimo.24,chi è la figlia, pseudonimo di Angelica Gori, ha ufficialmente indossato la maglia di allieva di canto, dopo aver battuto l’ex allieva Alena, ad24. La giovane cantante é figlia. I suoi genitori sono: la giornalista Cristina Parodi e il giornalista, produttore televisivo ed europarlamentare Giorgio Gori. Cos’altro sappiamo su di lei? In primis che ha tanta voglia di mettersi alla prova e di imparare cose nuove.

Amici 24 - perché ha scelto come nome d’arte Chiamamifaro : “C’è un motivo preciso” - Ha pubblicato il suo primo singolo a soli 18 anni, intitolato Pasta Rossa. . La cantante ha affermato di suonare Bob Dylan e di sentirsi consapevole e determinata nel suo percorso musicale. Al di là delle polemiche, Chiamamifaro ha sicuramente molto da dimostrare e si è già messa al lavoro con Rudy Zerbi per condurre al meglio il suo percorso in questa esperienza televisiva. (Velvetmag.it)

Amici - Chiamamifaro : Costanzo Fu Testimone Dei Genitori! - Nonostante il cognome importante, Chiamamifaro ha dimostrato di voler costruire la sua strada con il proprio talento, esibendosi in apertura a concerti di artisti affermati come i Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni e Ariete, oltre a partecipare al concertone del Primo Maggio, evento musicale di grande rilievo in Italia. (Uominiedonnenews.it)

“Perché mi chiamo Chiamamifaro”. La cantante di Amici 24 svela il significato - Proprio in quel posto speciale si è resa conto che la musica fosse la strada da percorrere. L'articolo “Perché mi chiamo Chiamamifaro”. Quest’ultima ha perso e ha dovuto abbandonare immediatamente il talento show di Canale 5. Ricordiamo infatti che lei in realtà è Angelica Gori, ma tutti la conoscono in quel modo. (Caffeinamagazine.it)