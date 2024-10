Teatro Sociale, comincia la stagione con “Il berretto a sonagli” di Pirandello (Di venerdì 18 ottobre 2024) comincia sabato 19 ottobre alle 20,30 la stagione 2024-2025 al Teatro Sociale di Canicattì in via Capitano Ippolito. In scena “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello per la regia di Simone Luglio. Nel cast Lillo Zarbo, Serena Bonsangue, Luisa Lo Verme, Angelo Castellano, Claudia Cammilleri. Agrigentonotizie.it - Teatro Sociale, comincia la stagione con “Il berretto a sonagli” di Pirandello Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sabato 19 ottobre alle 20,30 la2024-2025 aldi Canicattì in via Capitano Ippolito. In scena “Il” di Luigiper la regia di Simone Luglio. Nel cast Lillo Zarbo, Serena Bonsangue, Luisa Lo Verme, Angelo Castellano, Claudia Cammilleri.

