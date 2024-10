Povertà assoluta in Italia, sono i bambini e le bambine (ancora) a pagarne le conseguenze più alte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli ultimi dati Istat mostrano che sono 1,29 milioni i minori in Povertà assoluta (il 13,8% del totale) è il valore più alto dal 2014. Le richieste di Save The Children al governo Vanityfair.it - Povertà assoluta in Italia, sono i bambini e le bambine (ancora) a pagarne le conseguenze più alte Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli ultimi dati Istat mostrano che1,29 milioni i minori in(il 13,8% del totale) è il valore più alto dal 2014. Le richieste di Save The Children al governo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istat : in Italia 5 - 7 milioni di persone in povertà assoluta - L'intensità della povertà delle famiglie con minori, pari al 20,1%, è più elevata di quella del complesso delle famiglie povere. (Imolaoggi.it)

Record di minori e famiglie di operai in povertà assoluta nel 2023 - Le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 748mila, con un’incidenza pari al 12,4%. Si tratta del valore più elevato dal 2014. Il disagio più marcato si osserva per le famiglie con tre o più figli minori, dove l’incidenza arriva al 21,6%; e, più in generale, per le coppie con tre o più figli (18,0%). (Lanotiziagiornale.it)

Istat : nel 2023 in povertà assoluta 2 - 2 milioni di famiglie - I dati sulla povertà assoluta nell’ultimo rapporto Istat: sono 2 milioni e 200 mila le famiglie in difficoltà. Tra queste, mai così tante quelle di operai. Servizio di Nicola Ferrante The post Istat: nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)