Pallavolo L’Emma Villas corre verso il big match ‘Ossigeno’ è il nuovo lavoro di Bonami

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Emmaprosegue la preparazione in vista del difficiledi Ravenna in programma martedì prossimo. In casa ‘biancoblù-nera’ si parla anche di musica; l’occasione è l’uscita deldi Federico. "Un pezzo che parla dell’importanza di rallentare in un mondo che va troppo veloce – ha detto il libero di Emmain una lunga intervista al TGR –. Musica e sport sono due cose che vanno di pari passo, i risultati si ottengono se si lavora in gruppo. Chi riesce a mettere insieme le cose giuste crea una squadra forte, nello sport e nella musica".ha raccontato come si è sviluppata la sua passione per la chitarra e per il canto: "Di pari passo con il volley ho iniziato a suonare la chitarra, poi ho iniziato a studiare musica. È qualcosa che mi permette di lavorare sulla mia parte creativa.