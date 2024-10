Pallanuoto: Rudic "Italia danneggiata, sospensione eccessiva" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex ct del Settebello "Errori arbitrali hanno condizionato torneo olimpico" ROMA - "È stato fatto un grande errore arbitrale, l'Italia è stata danneggiata. Ma gli stessi identici errori sono stati commessi in altre due partite, sempre dopo la revisione al Var. Gli errori arbitrali hanno segnato il Ilgiornaleditalia.it - Pallanuoto: Rudic "Italia danneggiata, sospensione eccessiva" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex ct del Settebello "Errori arbitrali hanno condizionato torneo olimpico" ROMA - "È stato fatto un grande errore arbitrale, l'è stata. Ma gli stessi identici errori sono stati commessi in altre due partite, sempre dopo la revisione al Var. Gli errori arbitrali hanno segnato il

