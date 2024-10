Osti e Pazienza di nuovo insieme. La collezione ispirata al fumettista (Di venerdì 18 ottobre 2024) Probabilmente l’unica volta che Andrea Pazienza ha lavorato su un tavolo che non fosse quello di casa sua in via Emilia 223, è stata quando ha disegnato per Massimo Osti nello studio in via Gaibola. Succedeva dopo un momento intenso per la storia di Bologna e la cultura giovanile, quegli anni Settanta di cui entrambi avevano carpito lo spirito più profondo insito nel fermento culturale che avevano personalmente nutrito. Il designer bolognese amava incontrare gli spiriti creativi di allora nella sua comune, legandoli poi a dei progetti. Al Pazienza estremamente talentuoso, Osti aveva commissionato nel 1984 l’illustrazione delle patch per i vari reparti della Volvo, da applicare sulle tute da lavoro che aveva disegnato. "Massimo più geniale, Andrea più talentuoso, tutti e due capaci di leggere il momento e rappresentarlo". Ilrestodelcarlino.it - Osti e Pazienza di nuovo insieme. La collezione ispirata al fumettista Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Probabilmente l’unica volta che Andreaha lavorato su un tavolo che non fosse quello di casa sua in via Emilia 223, è stata quando ha disegnato per Massimonello studio in via Gaibola. Succedeva dopo un momento intenso per la storia di Bologna e la cultura giovanile, quegli anni Settanta di cui entrambi avevano carpito lo spirito più profondo insito nel fermento culturale che avevano personalmente nutrito. Il designer bolognese amava incontrare gli spiriti creativi di allora nella sua comune, legandoli poi a dei progetti. Alestremamente talentuoso,aveva commissionato nel 1984 l’illustrazione delle patch per i vari reparti della Volvo, da applicare sulle tute da lavoro che aveva disegnato. "Massimo più geniale, Andrea più talentuoso, tutti e due capaci di leggere il momento e rappresentarlo".

