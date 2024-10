Nubifragi in Toscana, allagata e inagibile la stazione di Siena – Il video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora forti disagi in Toscana dopo i Nubifragi che hanno colpito nella notte tutta la regione. Sulla regione è stata diramata l’allerta arancione per oggi, e domani rimane il codice giallo. Le forti piogge hanno reso inagibile la stazione di Siena e la viabilità è in crisi a causa a Montecatini Val di Cecina (Pisa) a causa degli alberi e delle sterpaglie sulle strade. Nel Pisano è esondato di nuovo il torrente Sterza dopo che il 23 settembre aveva travolto una donna e il nipotino di cinque mesi. Una situazione allarmante quanto quella che ha colpito il Livornese con l’esondazione del fiume Cornia. inagibile la stazione di Siena Dalle prime ore della mattinata la stazione di Siena è inagibile perché allagata a causa delle intense piogge. In città sono rimaste chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora forti disagi indopo iche hanno colpito nella notte tutta la regione. Sulla regione è stata diramata l’allerta arancione per oggi, e domani rimane il codice giallo. Le forti piogge hanno resoladie la viabilità è in crisi a causa a Montecatini Val di Cecina (Pisa) a causa degli alberi e delle sterpaglie sulle strade. Nel Pisano è esondato di nuovo il torrente Sterza dopo che il 23 settembre aveva travolto una donna e il nipotino di cinque mesi. Una situazione allarmante quanto quella che ha colpito il Livornese con l’esondazione del fiume Cornia.ladiDalle prime ore della mattinata ladiperchéa causa delle intense piogge. In città sono rimaste chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

