MotoGP il ‘solito’ equilibrio a Phillip Island Chi può inserirsi e togliere punti ai duellanti Martin-Bagnaia?

La MotoGP in Australia riprende da dove aveva lasciato nel 2023, ovverosia dal maltempo. Se dodici mesi orsono la pioggia aveva stravolto il programma del weekend (Gran Premio anticipato al sabato e cancellazione della Sprint, letteralmente sacrificata sull'altare di Giove Pluvio), quest'oggi le precipitazioni hanno impedito lo svolgimento delle prove libere, mettendo i piloti in una situazione di disagio. I centauri sono difatti scesi in pista direttamente per le pre-qualifiche, senza avere modo di effettuare alcuna prova sugli assetti delle proprie moto. Una complicazione che impone di sospendere qualsiasi giudizio relativo ai valori emersi sul tracciato di Phillip Island. Ciò che contava quest'oggi era "salvare la pelle", agonisticamente parlando, nel senso di guadagnare accesso al Q2 e di evitare le forche caudine del Q1.

