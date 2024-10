Milan, Fonseca: “Non devo dimostrare nulla, non chiudo occhio davanti ai problemi” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese: “Non sono un attore e dico quello che penso negli spogliatoi. Se c’è qualche problema non mi importa del nome del giocatore. Faccio faccia a faccia con i giocatori che hanno sbagliato, ma negli spogliatoi. Ieri siamo stati tutti in allenamento e abbiamo parlato della partita con la Fiorentina. Non chiudo occhio sui problemi e vanno affrontati. Io non ho bisogno di dimostrare nulla. Oggi nel calcio c’è questa necessità di dimostrare in campo quello che si pensa. Io sono così e parlo con i giocatori negli spogliatoi”. “ Sul capitano di domani: “Sono arrivato qui che c’erano tre capitani: Calabria, Theo Hernandez e Leao. Sono i giocatori con più partite al Milan. Ho rispettato le regole che sono state messe in società. Questa squadra ha bisogno di più leadership. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico delPauloha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese: “Non sono un attore e dico quello che penso negli spogliatoi. Se c’è qualche problema non mi importa del nome del giocatore. Faccio faccia a faccia con i giocatori che hanno sbagliato, ma negli spogliatoi. Ieri siamo stati tutti in allenamento e abbiamo parlato della partita con la Fiorentina. Nonsuie vanno affrontati. Io non ho bisogno di. Oggi nel calcio c’è questa necessità diin campo quello che si pensa. Io sono così e parlo con i giocatori negli spogliatoi”. “ Sul capitano di domani: “Sono arrivato qui che c’erano tre capitani: Calabria, Theo Hernandez e Leao. Sono i giocatori con più partite al. Ho rispettato le regole che sono state messe in società. Questa squadra ha bisogno di più leadership.

