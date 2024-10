Maltempo, la situazione sulle strade: la mappa delle modifiche al traffico (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAppennino e territorio bolognese colpiti dalle piogge intense delle ultime ore. I tecnici della Città Metropolitana sono a lavoro da questa notte per ripristinare, ove possibile, la viabilità.Disagi e criticità sulle strade del Bolognatoday.it - Maltempo, la situazione sulle strade: la mappa delle modifiche al traffico Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAppennino e territorio bolognese colpiti dalle piogge intenseultime ore. I tecnici della Città Metropolitana sono a lavoro da questa notte per ripristinare, ove possibile, la viabilità.Disagi e criticitàdel

Maltempo : allagamenti anche a Pisa - situazione critica in Valdicecina - E' stata una nottata difficile per la Toscana a causa della forte perturbazione che, come annunciato, ha portato forti piogge e temporali. La zona più colpita quella di Campiglia Marittima, comprese Venturina e Suvereto, nel basso livornese, dove, come rende noto il governatore Eugenio Giani... (Pisatoday.it)

Maltempo - incubo esondazioni e allagamenti : ancora pioggia record - oggi allerta in 5 regioni. La situazione - Maltempo, si annuncia un venerdì complicato in mezza Italia. Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali, ci sarà nelle prossime ore nelle regioni di... (Leggo.it)

Maltempo in Italia - casello autostradale chiuso per la forte alluvione : la situazione - In alcune zone, la situazione è talmente critica che si sono rese necessarie delle misure di sicurezza, quali la chiusura di un casello autostradale a causa degli allagamenti. L’allerta meteo è scattata per ben 8 regioni, che in queste ore stanno facendo i conti con delle intense precipitazioni. Qual è la situazione attuale? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Liam Payne morto, l’ex ... (Tvzap.it)