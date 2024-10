La nuova ondata di maltempo spiegata dal meteorologo: "Scontro tra masse d'aria, possibili nubifragi localizzati" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per sabato un'allerta "rossa" per criticità idraulica, va a dire per piene dei fiumi o corsi d'acqua minori, sulla fascia pianeggiante del Forlivese. Sabato, entra nel dettaglio Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Forlitoday.it - La nuova ondata di maltempo spiegata dal meteorologo: "Scontro tra masse d'aria, possibili nubifragi localizzati" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per sabato un'allerta "rossa" per criticità idraulica, va a dire per piene dei fiumi o corsi d'acqua minori, sulla fascia pianeggiante del Forlivese. Sabato, entra nel dettaglio Pierluigi Randi, tecnicocertificato e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livorno - la Fortezza Nuova dal 21 ottobre aprirà solo il sabato e la domenica : "Chiusura necessaria per svolgere i lavori" - A partire dal 21 ottobre, la Fortezza Nuova resterà chiusa dal lunedì al venerdì per consentire ai turni dei lavori in corso di svolgersi in completa sicurezza. Riaprirà, in via straordinaria, il sabato e la domenica in aree selezionate quando le ditte, incaricate di operare per la nuova veste... (Livornotoday.it)

Montevarchi. Lelli mastica amaro. Sabato c’è il derby con il Terranuova - Al contrario le grandi individualità e le giocate del Seravezza hanno preso il sopravvento". Per 45 minuti, però, i valdarnesi avevano offerto forse il miglior calcio dall’inizio del torneo. Il presidente Livi, in settimana, era stato buon profeta, mettendo in guardia sulle difficoltà di affrontare una formazione di valore assoluto. (Sport.quotidiano.net)

Al via la nuova stagione di Serie C2 di calcio a cinque della ASD Futsal Lucera 2023 : fischio d’inizio sabato 5 ottobre 2024 - Il 05 ottobre 2024 prende il via la prima stagione sportiva 2024-25 della Asd Futsal Lucera 2023, squadra di calcio a 5 (futsal) della città di Lucera (FG), iscritta ufficialmente al campionato regionale pugliese di Serie C2, girone A, impegnata nella prima trasferta stagionale ad Altamura (BA)... (Foggiatoday.it)