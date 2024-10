La lezione di Alcaraz all’intervistatore del Six Kings Slam: “Non parlare così di Rafa Nadal” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Rafa Nadal al Six Kings Slam, non ha gradito il modo di porsi dell'intervistatore e lo ha corretto. Una forma di rispetto nei confronti del suo più esperto connazionale. Fanpage.it - La lezione di Alcaraz all’intervistatore del Six Kings Slam: “Non parlare così di Rafa Nadal” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Carlosdopo la vittoria suNadal al Six, non ha gradito il modo di porsi dell'intervistatore e lo ha corretto. Una forma di rispetto nei confronti del suo più esperto connazionale.

