Lanazione.it - Giardino horror. Domani riapre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Zucche, scheletri, fantasmi e scenografici effetti luce.come ormai da tradizione "Brivido del cuore", ildi Halloween in via Mazzini 107 che da sempre rappresenta un’attrazione. Ancora una volta Emanuele e Matteo Pallotti, assieme a Michela Arcolini propongono un allestimento davvero unico fruibile da tutti: i cancelli resteranno aperti fino al 5 novembre per ammirare le installazioni (moltre originali Usa) davvero uniche. Come sempre l’iniziativa ha finalità benefiche: saranno raccolti fondi per l’associazione Ridolina, i clown dell’ospedale di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara.