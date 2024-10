Tg24.sky.it - Foggia, spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo: donna morta dopo ore di agonia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo hatoper strada e si è tolto la. Si tratta di Mario Furo, un agente della polizia penitenziaria di 59 anni in pensione che, nel parcheggio di un supermercato a San, nelno, ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi. Laè ricoverata in ospedale in condizioni disperate. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ha atteso lauscire dal supermercato, si è avvicinato e le hato alcuni colpi di pistolatesta. Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Furo aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico perché più volte era stato denunciato d