Fiumicino avanza nel progetto di antincendio per la pineta monumentale di Fregene

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune diha reso noto il progresso di un significativovolto a implementare opereall’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con particolare attenzione alladi. Quest’area verde, fondamentale per la biodiversità e il patrimonio naturale del territorio, sarà dotata di nuove infrastrutture che contribuiranno alla sua protezione e salvaguardia. Dettagli deldi protezioneIl costo totale delle operedell’area ammonta a € 253.913,00, finanziato attraverso contributi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica . In particolare, il Comune ha ricevuto un contributo di € 187.506,58, mirato alla creazione di un sistemaefficace.