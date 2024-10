DIRETTA | Milan-Udinese, la conferenza di Fonseca: seguila LIVE (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese del Milan risponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Udinese per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. La conferenza di Fonseca alla vigiliaIl tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma non sono da escludere altre variazioni. Segui la conferenza stampa di Fonseca con Calciomercato.it SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI L'articolo DIRETTA Milan-Udinese, la conferenza di Fonseca: seguila LIVE proviene da CalcioMercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Udinese, la conferenza di Fonseca: seguila LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le dichiarazioni instampa di Paulo. Il tecnico portoghese delrisponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per ildi Paulo, che domani affronterà l’per l’ottava giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. Ladialla vigiliaIl tecnico portoghese diversamente dalle ultime gare cambierà formazione: ci sarà ovviamente un nuovo interprete sulla fascia sinistra per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, ma non sono da escludere altre variazioni. Segui lastampa dicon Calciomercato.it SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI L'articolo, ladiproviene da CalcioMercato.it.

