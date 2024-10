Dalla Torre dei Moro alla nuova Torre Seta, al via i lavori per la rinascita del grattacielo andato a fuoco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2204 – Al via i lavori della Torre Seta, l'ex Torre dei Moro andata a fuoco il 29 agosto 2021 a Milano. A celebrare l'avvio dei cantieri, durante la cerimonia di posa della pietra che si è tenuta questa mattina, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Studio Marco Piva, Imprecom e il Comitato rinascita Antonini, ente no-profit che ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di sostenere le famiglie colpite dal rogo. I lavori dovrebbero durare seicento giorni per un costo totale di circa 20 milioni di euro. Il nome Torre Seta è il nuovo nome scelto per identificare l'edificio che tre anni fa prese fuoco costringendo più di 80 famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Ilgiorno.it - Dalla Torre dei Moro alla nuova Torre Seta, al via i lavori per la rinascita del grattacielo andato a fuoco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2204 – Al via idella, l'exdeiandata ail 29 agosto 2021 a Milano. A celebrare l'avvio dei cantieri, durante la cerimonia di posa della pietra che si è tenuta questa mattina, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Studio Marco Piva, Imprecom e il ComitatoAntonini, ente no-profit che ha lo scopo di raccogliere fondi al fine di sostenere le famiglie colpite dal rogo. Idovrebbero durare seicento giorni per un costo totale di circa 20 milioni di euro. Il nomeè il nuovo nome scelto per identificare l'edificio che tre anni fa presecostringendo più di 80 famiglie a lasciare le proprie abitazioni.

