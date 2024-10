Che festa per il ritorno di Mariotti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bastonate in amicizia. Potrebbero sembrare elementi discordanti, ma è ciò che è riuscito a tenere unito, a distanza di 37 anni, il gruppo degli ex hockeisti reggiani e modenesi ritrovatisi per festeggiare il ritorno nelle nostre terre di Enrico Mariotti, oggi tecnico del Roller Scandiano di Serie A2. Mariotti aveva debuttato in Serie A nella Reggiana (’87), prima tappa di una folgorante carriera. Tutti a cena al Robin Hood di Arceto di Cristian Ferretti, ex giocatore di hockey e foto ricordo: in piedi da sinistra Luca Debbi, Catia Ferretti, Pierluigi Aguzzoli, Enrico Mariotti, Andrea Ferretti, Cristian Ferretti, Alberto Prandi, Massimo Baraldi e Vittorio Bondi. Accosciati, Massimo e Rossano Magnani e Corrado Gozzi. Ilrestodelcarlino.it - Che festa per il ritorno di Mariotti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bastonate in amicizia. Potrebbero sembrare elementi discordanti, ma è ciò che è riuscito a tenere unito, a distanza di 37 anni, il gruppo degli ex hockeisti reggiani e modenesi ritrovatisi per festeggiare ilnelle nostre terre di Enrico, oggi tecnico del Roller Scandiano di Serie A2.aveva debuttato in Serie A nella Reggiana (’87), prima tappa di una folgorante carriera. Tutti a cena al Robin Hood di Arceto di Cristian Ferretti, ex giocatore di hockey e foto ricordo: in piedi da sinistra Luca Debbi, Catia Ferretti, Pierluigi Aguzzoli, Enrico, Andrea Ferretti, Cristian Ferretti, Alberto Prandi, Massimo Baraldi e Vittorio Bondi. Accosciati, Massimo e Rossano Magnani e Corrado Gozzi.

