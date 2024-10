Anteprima24.it - Autostazione, nuovi servizi: arriva lo sportello bancomat

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina ad Avellino, l’amministratore di Air Campania Anthony Acconcia ha partecipato, insieme al presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino, Rosario Pingaro, al direttore dell’Istituto di Credito, Giancarlo Manzi e al vicedirettore Armando Sparano, all’inaugurazione del nuovoATM da oggi attivo presso l’di via Fariello. Questoo si aggiunge a quelli già disponibili per i viaggiatori, come l’infopoint, la biglietteria e l’ufficio prodotti del traffico, ampliando l’offerta del terminal. Con gli uffici dell’Automobile Club d’Italia, dell’Automobile Club Avellino e il prossimo trasferimento della farmacia territoriale dell’Asl, l’di Air Campania si rafforza come centronel cuore della città.