Ilfattoquotidiano.it - Albania, prova di forza del Viminale che ha già bocciato le domande d’asilo dei migranti, prima ancora di avere il via libera dei giudici

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La commissioneche ilha voluto portare nel centro di Gjader, in, perché esaminasse in presenza e a spron battuto ledei 12 richiedenti egiziani e bangladesi, ha già respinto le richieste battendo sul tempo idi Roma che sulla legittimità della procedura devonoesprimersi. Secondo molti, una violazione di una procedura che pretende requisiti che isono obbligati a verificare per convalidare il trattenimento. Non solo, grazie al nuovo decreto sui flussi dell’11 ottobre, il diniego per procedura in frontiera è automaticamente accompagnato da un’attestazione di respingimento. Unadi, sopratutto se si considera che, spiegano alcuni legali al Fatto, “tutto avviene in assenza di un avvocato d’ufficio, negando l’effettività del diritto alla difesa: la procedura è nulla”.