Al via “Donna, Economia & Potere”, il Seminario internazionale per affrontare le questioni più importanti che investono il nostro Paese mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si intitola Il coraggio di sognare, la forza di cambiare, la 24esima edizione di “Donna, Economia & Potere”, il Seminario internazionale per discutere e riflettere sugli ostacoli che ancora impediscono il pieno contributo delle donne all’Economia e alla società. Oggi e domani, sabato 19 ottobre, a Roma, si terrà dunque l’appuntamento annuale della Fondazione Marisa Bellisario, definito fin dal suo esordio, la “Cernobbio delle donne”. Iodonna.it - Al via “Donna, Economia & Potere”, il Seminario internazionale per affrontare le questioni più importanti che investono il nostro Paese mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si intitola Il coraggio di sognare, la forza di cambiare, la 24esima edizione di “”, ilper discutere e riflettere sugli ostacoli che ancora impediscono il pienodelle donne all’e alla società. Oggi e domani, sabato 19 ottobre, a Roma, si terrà dunque l’appuntamento annuale della Fondazione Marisa Bellisario, definito fin dal suo esordio, la “Cernobbio delle donne”.

