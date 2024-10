Vittime di tratta, il progetto "Oltre la strada" salva le persone dallo sfruttamento sessuale e nel lavoro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il più delle volte si fatica a chiedere aiuto a causa della coercizione e violenza esercitati da sfruttatori e trafficanti. Spesso inOltre capita che le persone coinvolte non abbiano neppure la piena consapevolezza di essere Vittime della tratta e dello sfruttamento, fenomeni sommersi che Cesenatoday.it - Vittime di tratta, il progetto "Oltre la strada" salva le persone dallo sfruttamento sessuale e nel lavoro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il più delle volte si fatica a chiedere aiuto a causa della coercizione e violenza esercitati da sfruttatori e trafficanti. Spesso incapita che lecoinvolte non abbiano neppure la piena consapevolezza di esseredellae dello, fenomeni sommersi che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trattati come «i prigionieri di Auschwitz»; vittime i figli di 5 e 7 anni. Condanna per la mamma pontina - Per quattordici lunghi mesi, i piccoli sono stati sottoposti a sevizie indicibili. è stata condannata a 10 anni di carcere per i maltrattamenti inflitti ai suoi figli. La strada per la loro guarigione sarà lunga e incerta, ma la comunità spera che col tempo possano trovare pace e una vita lontana dagli orrori che hanno vissuto. (Dayitalianews.com)

Maltrattamenti in famiglia : figli violenti e genitori vittime - aumentano le denunce - Anche in questi casi si può ricorrere all’ammonimento, che è uno strumento di esclusiva competenza del questore, che ha lo scopo di garantire alla vittima una tutela anticipata e rapida; si tratta di un avvertimento rivolto dal questore all’autore di violenza di astenersi dal commettere ancora atti del genere. (Ilrestodelcarlino.it)

La trattativa al mercato del pesce di Salerno finisce nel sangue : sparatoria e due vittime - Secondo quanto ricostruito finora alcuni venditori di pesce stavano portando avanti una trattativa, senza però trovare un accordo. . L’uomo si sarebbe già costituito e avrebbe anche consegnato l’arma del delitto ai carabinieri di Mercatello. Tragedia questa mattina al mercato del pesce di Salerno dove, alle prime luci dell’alba, per una presunta trattativa andata male una persona avrebbe ... (Dayitalianews.com)