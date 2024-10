Ilgiorno.it - Slot machine, scattano i divieti: "Lontano dai luoghi sensibili"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Stretta del Comune sulle, divieto di installarle a 500 metri da scuole, centro anziani, oratori e, se considerato a rischio, anche oltre: a Cernusco nasce il vincolo di valutazione su ogni singola richiesta "perché la mappa dei punti delicati può cambiare". È uno dei pochi documenti in Italia a recepire il concetto e ad applicarlo. In questo campo c’è anche una delicata partita di lotta alla criminalità organizzata che allunga le mani su un mercato fiorente. Le nuove linee guida sono contenute in una delibera approvata dalla Giunta di centrosinistra, obiettivo: "prevenire il gioco d’azzardo". Il nuovo corso porterà "più garanzie sulla collocazione delle macchinette". "Con questo atto - spiega la vicesindaca Paola Colombo – rinnoviamo la volontà di contrastare la ludopatia con tutti i mezzi che l’Amministrazione può mettere in campo.