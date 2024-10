Serena Williams operata al collo per cisti branchiale, asportata "massa grossa quanto un pompelmo" - VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'ex campionessa di tennis Serena Williams ha postato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento chirurgico al collo Serena Williams è stata operata al collo per rimuovere "una cisti grossa come un pompelmo". A rivelarlo è la tennista stessa con un post sui social in cui si mostra Ilgiornaleditalia.it - Serena Williams operata al collo per cisti branchiale, asportata "massa grossa quanto un pompelmo" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'ex campionessa di tennisha postato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento chirurgico alè stataalper rimuovere "unacome un". A rivelarlo è la tennista stessa con un post sui social in cui si mostra

