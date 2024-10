Anteprima24.it - Scuola Calcio con i Mister Minerva e Alato nel segno dell’inclusione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino: Apertura della Nuovadi– Un Progetto Inclusivo per Bambini e Famiglie Grande successo ieri pomeriggio per l’evento di lancio della nuovafondata daRoberto, presso la struttura Iannaccone Soccer di contrada Archi, ad Avellino. Un’iniziativa completamente gratuita che ha coinvolto un numeroso gruppo di bambini e genitori, entusiasti di conoscere da vicino questo nuovo progetto educativo e sportivo. Ladinasce con un obiettivo chiaro: creare un ambiente inclusivo e accogliente, aperto a tutti, dove i giovani possano crescere non solo tecnicamente ma anche a livello personale.