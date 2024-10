Mondiali Militari l’Italia del Judo conquista sei medaglie scintillanti | Stangherlin è d’oro

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tashkent, 17 ottobre 2024 – E’ una splendida Italia delaidi Tashkent. Gli Azzurri hanno vinto sei, di cui unae cinque di bronzo. Giorgiahato il titolo mondiale nei 70 kg. Il terzo posto è andato a Linda Politi nei 78 kg, Erica Simonetti +78 kg, Giacomo Gamba negli 81 kg, Tiziano Falcone nei 90 kg ed Enrico Bergamelli nei 100 kg. Le dichiarazioni – Fonte Fijlkam/fijlkam.it “Sono estremamente orgoglioso di questi ragazzi –ha detto Luigi Guido– tutti quanti hanno fatto una bellissima gara, un’ottima prestazione in una gara complicata, difficile, piena di atleti di un certo livello. Sono stati veramente tutti bravi, un plauso a tutti, specialmente a Giorgiache ha vinto in questa nuova categoria battendo in finale un’atleta esperta come Anka Pogacnik.