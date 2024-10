**Migranti: Sanchez, 'modello Italia-Albania non risolve problemi, ne crea'** (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Credo che la posizione del governo spagnolo sia nota, è pubblica. L'abbiamo espressa sia sui media che anche ai nostri colleghi europei ed è la prima volta che la esprimo pubblicamente ma lo dico chiaramente: non siamo favorevoli a questo tipo di formule perché sono formule che non affrontano nessuno dei problemi e ne creano di nuovi, quindi optiamo, come ho detto prima, per una visione molto più focalizzata sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio". Così il premier spagnolo, Pedro Sanchez, riguardo al Memorandum Italia-Albania nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - **Migranti: Sanchez, 'modello Italia-Albania non risolve problemi, ne crea'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Credo che la posizione del governo spagnolo sia nota, è pubblica. L'abbiamo espressa sia sui media che anche ai nostri colleghi europei ed è la prima volta che la esprimo pubblicamente ma lo dico chiaramente: non siamo favorevoli a questo tipo di formule perché sono formule che non affrontano nessuno deie neno di nuovi, quindi optiamo, come ho detto prima, per una visione molto più focalizzata sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio". Così il premier spagnolo, Pedro, riguardo al Memorandumnel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.

Migranti - Sanchez : “No ai centri in Paesi terzi - creano solo altri problemi” - “La Spagna” sulla migrazione ha una “posizione chiara” e “coerente con i nostri valori” e i valori “europei” ed è una “posizione basata sull’umanità”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “La migrazione ordinata, responsabile, ben gestita, dunque quella legale è la risposta alla sfida demografica che si trovano ad affrontare ... (Lapresse.it)

Migranti - Sanchez : “Nostra posizione basata sull’umanità” - “La Spagna” sulla migrazione ha una “posizione chiara” e “coerente con i nostri valori” e i valori “europei” ed è una “posizione basata sull’umanità”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “La migrazione ordinata, responsabile, ben gestita, dunque quella legale è la risposta alla sfida demografica che si trovano ad affrontare ... (Lapresse.it)

Migranti - il modello Italia-Albania “spacca” la Spagna : Sanchez col Pd - le Canarie con Meloni - Da parte dell’Europa c’è disposizione ad aiutare in materia di sicurezza e di prevenzione e in materia di asilo politico e, come no, nel trasferimento di minori non accompagnati”, ha rilevato. E oggi, sui giornali, arriva la conferma. “Molti Paesi guardano al protocollo Italia-Albania e alle politiche che Italia ha portato avanti in questi anni sull’immigrazione, e lo dimostra la partecipazione ... (Secoloditalia.it)