Ilrestodelcarlino.it - L’Edipo di Serra: "Ha il coraggio di conoscere"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si intitola Tragùdia il nuovo allestimento di Alessandroin prima nazionale da oggi al 20 ottobre all’Arena del Sole perché l’intero spettacolo è recitato in grecanico, ovvero nell’idioma arcaico tutt’ora parlato tra Calabria e Puglia (sono previsti i sottotitoli in italiano). Il regista di culto del teatro italiano, dopo i successi di Macbettu e de La tempesta, ha deciso di andare alle radici del mito e di affrontare l’opera di Sofocle. Il canto di Edipo si intitola lo spettacolo per sette attori, coprodotto da Ert e destinato a una lunga tournée., come si può rileggere la tragedia classica per un pubblico contemporaneo? "Basta leggerla e non rileggerla, cioè non voler esprime un punto di vista. E poi tralasciare tutto ciò che ha a che fare con il pubblico per cui la tragedia fu scritta.