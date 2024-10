La The Begin e il sogno A3: "L’obiettivo è la salvezza" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona Si alza il velo sulla The Begin Volley, squadra di pallavolo anconetana che domenica pomeriggio alle 18 farà il suo esordio in serie A3 maschile al PalaPrometeo Estra Rossini contro gli umbri dell’Altotevere San Giustino. Ieri mattina la squadra del presidente Guido Guidi è stata presentata al SeeBay Hotel di Portonovo, alla presenza del vicepresidente, Emanuele Lodolini, del vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, della responsabile amministrativa Loredana Pistonesi, della responsabile marketing Federica Tedeschi, e naturalmente del confermato coach Dore Della Lunga e del suo staff. Presenti anche il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente Federvolley delle Marche, Fabio Franchini. Ilrestodelcarlino.it - La The Begin e il sogno A3: "L’obiettivo è la salvezza" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancona Si alza il velo sulla TheVolley, squadra di pallavolo anconetana che domenica pomeriggio alle 18 farà il suo esordio in serie A3 maschile al PalaPrometeo Estra Rossini contro gli umbri dell’Altotevere San Giustino. Ieri mattina la squadra del presidente Guido Guidi è stata presentata al SeeBay Hotel di Portonovo, alla presenza del vicepresidente, Emanuele Lodolini, del vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, della responsabile amministrativa Loredana Pistonesi, della responsabile marketing Federica Tedeschi, e naturalmente del confermato coach Dore Della Lunga e del suo staff. Presenti anche il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente Federvolley delle Marche, Fabio Franchini.

