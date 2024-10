La dedica di Francesco Oppini a Luana, l’ex fidanzata morta in un incidente: “La tua luce non si spegnerà mai” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La dedica di Francesco Oppini a Luana, l’ex fidanzata morta in un incidente Come ogni, Francesco Oppini ricorda la sua ex fidanzata Luana, morta tragicamente all’età di 25 anni in un incidente stradale, così come raccontato anche dallo stesso commentatore sportivo durante la sua esperienza al Grande Fratello. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Diciotto anni senza te sono tanti, troppi a volte anche per alcuni ricordi in particolare ma il ricordo di questi occhi uniti al tuo sorriso, alla tua leggerezza, al tuo modo di amare la vita e le persone non svaniranno mai”. Tpi.it - La dedica di Francesco Oppini a Luana, l’ex fidanzata morta in un incidente: “La tua luce non si spegnerà mai” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladiin unCome ogni,ricorda la sua extragicamente all’età di 25 anni in unstradale, così come raccontato anche dallo stesso commentatore sportivo durante la sua esperienza al Grande Fratello. Il figlio di Alba Parietti e Franco, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Diciotto anni senza te sono tanti, troppi a volte anche per alcuni ricordi in particolare ma il ricordo di questi occhi uniti al tuo sorriso, alla tua leggerezza, al tuo modo di amare la vita e le persone non svaniranno mai”.

