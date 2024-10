Il medico no vax Tiziano Talamazzi radiato dall’Ordine: definiva il vaccino anti Covid “veleno” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ordine dei medici ha radiato il medico no vax Tiziano Talamazzi. Ematologo e dentista, il 70enne di Cremona ha da sempre assunto posizioni contro il vaccino anti-Covid, definendolo “veleno” e proponendo ai suoi pazienti, come riporta la Provincia di Cremona e come mostrato da un servizio de Le Iene, una “terapia” fatta di integratori di Mattia Testa, il “farmacista libero” già sospeso dal suo Ordine di Milano, pagata profumatamente. La decisione è stata presa ieri sera, mercoledì 16 ottobre: Talamazzi si è presentato davanti alla Commissione con i suoi tre avvocati, poi è uscito senza rilasciare dichiarazioni e coprendosi il volto con una mano. La camera di consiglio, dopo l’espulsione, ha emesso il provvedimento più drastico. Ilfattoquotidiano.it - Il medico no vax Tiziano Talamazzi radiato dall’Ordine: definiva il vaccino anti Covid “veleno” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ordine dei medici hailno vax. Ematologo e dentista, il 70enne di Cremona ha da sempre assunto posizioni contro il, definendolo “” e proponendo ai suoi pazienti, come riporta la Provincia di Cremona e come mostrato da un servizio de Le Iene, una “terapia” fatta di integratori di Mattia Testa, il “farmacista libero” già sospeso dal suo Ordine di Milano, pagata profumatamente. La decisione è stata presa ieri sera, mercoledì 16 ottobre:si è presentato davalla Commissione con i suoi tre avvocati, poi è uscito senza rilasciare dichiarazioni e coprendosi il volto con una mano. La camera di consiglio, dopo l’espulsione, ha emesso il provvedimento più drastico.

