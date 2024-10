Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano – Lutto nel mondo dello spettacolo: Liam Payne, ex cantante e musicista inglese della popolarissima boy band One Direction, è morto a 31 anni dopo esser caduto ieri da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente. Ma la polizia e le autorità della capitale argentina hanno confermato il decesso del giovane. L'articolo Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano proviene da TvZap. Tvzap.it - Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ila 31dal– Lutto nel mondo dello spettacolo: Liam Payne, exe musicista inglese della popolarissima boy band One Direction, è morto a 31dopo esser caduto ieri da un balcone deldi un hotel di Buenos Aires. Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente. Ma la polizia e le autorità della capitale argentina hanno confermato il decesso del giovane. L'articolo Ila 31dalproviene da TvZap.

