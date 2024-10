Hockey ghiaccio: Merano supera l’Unterland nel derby di Alps League. Sorride Vipiteno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Va in archivio il giovedì sera dedicato al Campionato Alps League 2024-2025 di Hockey su ghiaccio. Quattro le squadre italiane impegnate quest’oggi, due delle quali in lizza in un divertentissimo derby. Assenti di fatto solo Gherdeina e la seconda della classe Renon, attesa in pista il prossimo 24 ottobre. Lo scontro interno è stato tra Merano e Unterland; una disputa risolta ai supplementari con l’importante successo della compagine veneta, passata per 3-2 dopo aver terminato il tempo regolamentare con il parziale di 2-2. A mettere a referto il sigillo della vittoria è stato Pietroniro al 4:26, su assist di Gellon e Ishida. Sorride anche Vipiteno, autore di un vero e proprio blitz in casa del Celje. I trentini nello specifico si sono imposti per 4-6, prendendo il largo nel terzo periodo, dove hanno segnato ben quattro reti. Oasport.it - Hockey ghiaccio: Merano supera l’Unterland nel derby di Alps League. Sorride Vipiteno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Va in archivio il giovedì sera dedicato al Campionato2024-2025 disu. Quattro le squadre italiane impegnate quest’oggi, due delle quali in lizza in un divertentissimo. Assenti di fatto solo Gherdeina e la seconda della classe Renon, attesa in pista il prossimo 24 ottobre. Lo scontro interno è stato trae Unterland; una disputa risolta ai supplementari con l’importante successo della compagine veneta, passata per 3-2 dopo aver terminato il tempo regolamentare con il parziale di 2-2. A mettere a referto il sigillo della vittoria è stato Pietroniro al 4:26, su assist di Gellon e Ishida.anche, autore di un vero e proprio blitz in casa del Celje. I trentini nello specifico si sono imposti per 4-6, prendendo il largo nel terzo periodo, dove hanno segnato ben quattro reti.

