È Sempre Mezzogiorno, boom per Antonella Clerici: fin dove arriva lo share (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“È Sempre Mezzogiorno”) Analizzare l'Auditel è Sempre un esercizio estremo di umiltà. Perché costringe a misurarsi con le sensibilità popolari, gli orientamenti del grande pubblico e le reazioni intime nelle case a ciò che ci capita attorno. Infatti i media planners stanno già lavorando su forme di rilevazione che misurino non solo quanto si guardi la tv in tutte le sue articolazioni, ma anche e soprattutto il livello di attenzione. Lunedì un programma evergreen come È Sempre Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici sulla ammiraglia Rai ha battuto la concorrenza. Liberoquotidiano.it - È Sempre Mezzogiorno, boom per Antonella Clerici: fin dove arriva lo share Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“È”) Analizzare l'Auditel èun esercizio estremo di umiltà. Perché costringe a misurarsi con le sensibilità popolari, gli orientamenti del grande pubblico e le reazioni intime nelle case a ciò che ci capita attorno. Infatti i media planners stanno già lavorando su forme di rilevazione che misurino non solo quanto si guardi la tv in tutte le sue articolazioni, ma anche e soprattutto il livello di attenzione. Lunedì un programma evergreen come Ècondotto dasulla ammiraglia Rai ha battuto la concorrenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antonella Clerici non le manda a dire - nervosismo a “È sempre mezzogiorno” : VIDEO - In studio, di fronte alle sue parole, si è creato immediatamente un clima d imbarazzo. Ma a chi si riferisce la presentatrice? Non è dato saperlo, al momento, ma una cosa è certa: il clima, in Rai, è davvero teso. A È sempre mezzogiorno, la conduttrice si è innervosita per un motivo apparentemente sciocco, ovvero uno spazio pubblicitario. (Donnapop.it)

Antonella Clerici - perché si è arrabbiata in diretta a È sempre mezzogiorno - Ma che minuto è questo qua? Scusate, si chiama golden minute… cioè, a me sembrava più di un minuto. E ha aggiunto poco dopo: “Va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Ecco. Che, una volta ripresa la diretta, non ha mancato di farlo presente. “Perché sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane. (Dilei.it)

Antonella Clerici si lamenta a “È sempre mezzogiorno” : “Adesso rompo anche io” (VIDEO) - Clerici, nota per aver sempre mantenuto un atteggiamento generalmente calmo e riservato, ha deciso di affermare il suo diritto di esprimere il dissenso in merito a situazioni che non le sono gradite. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Rocco Siffredi, la moglie confessa: “Stare con lui è impegnativo, ecco perché” Leggi anche: Sonia Bruganelli, la replica alle accuse dell’amico di ... (Tvzap.it)