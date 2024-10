Atp Anversa 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma della quinta giornata dell’Atp 250 di Anversa, in Belgio. In campo la testa di serie numero 1 Alex De Minaur, che aprirà la sessione pomeridiana contro il francese Hugo Gaston. C’è anche il numero 3 del tabellone Felix Auger-Aliassime contro il redivivo Roberto Bautista Agut. In serata, non prima delle 18.30, presenti anche la testa di serie numero 5 Jiri Lehecka e Marcos Giron. IL programma CENTRE COURTnon prima delle 14.00 (3) Auger-Aliassime vs Bautista Agut non prima delle 16.00 (1) De Minaur vs Gaston non prima delle 18.30 (5) Lehecka vs (Q) Seyboth Wild/(2) Tsitsipas a seguire (8) Giron vs Bergs/(4) Baez Atp Anversa 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella quinta giornata dell’Atp 250 di, in Belgio. In campo la testa di serie numero 1 Alex De Minaur, che aprirà la sessione pomeridiana contro il francese Hugo Gaston. C’è anche il numero 3 del tabellone Felix Auger-Aliassime contro il redivivo Roberto Bautista Agut. In serata, non prima delle 18.30, presenti anche la testa di serie numero 5 Jiri Lehecka e Marcos Giron. ILCENTRE COURTnon prima delle 14.00 (3) Auger-Aliassime vs Bautista Agut non prima delle 16.00 (1) De Minaur vs Gaston non prima delle 18.30 (5) Lehecka vs (Q) Seyboth Wild/(2) Tsitsipas a seguire (8) Giron vs Bergs/(4) Baez Atpdi18SportFace.

