Szombathely-Reggio Emilia oggi in tv | programma orario e diretta Champions League 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo F delladi. Dopo la bella e importante vittoria ottenuta al debutto contro Vilnius, la formazione di coach Prifits cerca conferme sul difficile campo della squadra ungherese, che ha anch’essa vinto all’esordio, battendo Wroclaw. Per la Reggiana si tratta anche di un’occasione importante per proseguire il periodo positivo dopo le due vittorie consecutive in campionato e acquisire ancora più fiducia. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 16 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.