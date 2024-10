Serieanews.com - Svuota l’armadietto e saluta il Milan, la decisione è stata presa

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arriva l’addio improvviso alsta per essereto e non resta che attendere gennaio: Fonseca perde un pezzo della rosa I rossoneri opereranno delle uscite nella prossima finestra di mercato, per poi investire su nuovi profili. C’è uno in particolare che sta perreello e provare una nuova esperienza. La società è orientata a lasciarlo andare. Arriva una cessione importante in casa(SerieAnews – ANSA) Ildeve ritrovare la marcia interrotta nelle ultime settimane. Paulo Fonseca dovrà cercare di vincere contro Udinese e Bologna per salvare la propria panchina. La sconfitta di Firenze, dopo la caduta in Champions con il Bayer Leverkusen ha riacceso i riflettori sulla situazione del tecnico portoghese. Per Fonseca diventa fondamentale ottenere risultati visto che l’euforia per il derby vinto è ormai un lontano ricordo.