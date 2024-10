Gaeta.it - Sequestrati oltre 12 kg di droga e 5.640 euro: due arresti a Roma per spaccio di sostanze stupefacenti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione contro lodi droghe a, portando all’arresto di due uomini di 25 e 21 anni. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Porta Pia, ha portato al sequestro di12 kg die una somma significativa di denaro contante. Le indagini si sono concentrate su un appartamento sospettato di essere utilizzato come base operativa per la vendita di. Operazione di contrasto allodiIl pomeriggio dell’11 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dellodiin diverse zone di. Il Commissariato Porta Pia ha messo in campo un servizio di osservazione per identificare potenziali soggetti coinvolti in attività illecite.