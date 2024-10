"Salviamo Santa Maria, salviamo Chieti": al via la raccolta firme per il dissesto idrogeologico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "salviamo Santa Maria, salviamo Chieti". Con questo grido d'allarme, il comitato SantaMaria ha avviato una raccolta firme per affrontare il grave problema del dissesto idrogeologico che minaccia la collina nord della città . "La petizione - afferma Ettore D'Orazio, presidente del comitato - è Chietitoday.it - "Salviamo Santa Maria, salviamo Chieti": al via la raccolta firme per il dissesto idrogeologico Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "". Con questo grido d'allarme, il comitatoha avviato unaper affrontare il grave problema delche minaccia la collina nord della città . "La petizione - afferma Ettore D'Orazio, presidente del comitato - è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni, vede sparire dal conto 5 mila euro. Donna raggirata e truffata viene salvata dai poliziotti - La vittima 60enne è stata truffata al telefono da un finto operatore bancario. Si indaga per risalire agli autori della frode ... (corrieredellumbria.it)

Bra, al Monastero delle Clarisse ritiri spirituali per ragazze dai 20 ai 35 anni - Staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera. A questo servono i ritiri spirituali per le ragazze dai 20 ai 35 anni, ... (targatocn.it)

Friends of Naples, il restauro è giusto: l’arte salvata dai privati - Due tesori nascosti nelle viscere del centro antico, uno di questi addirittura sconosciuti, sepolto dalla polvere del tempo. Sono un affresco di inizio '500 che si trova nella sagrestia ... (ilmattino.it)