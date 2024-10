"Perché rivendico che mi piace la gno***": Marco Rizzo, le parole che fanno impazzire tutti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quando Marco Rizzo è uscito allo scoperto è diventato uno dei simboli contemporanei della lotta al politicamente corretto. L'ultimo comunista d'Italia ha infatti pronunciato una frase che oggi suona quasi come un'eresia: "A me piace la gnocca". Pioggia di insulti, di commenti sprezzanti e di condanne da parte dei ben pensanti che appartengono proprio al suo mondo politico-culturale: quello della sinistra. Ma il leader di Democrazia Sovrana e Popolare non ha voluto abiurare. Anzi, ha rincarato la dose: "Mi piace la gnocca intelligente". Un esempio? "Sophia Loren". "Contro il politicamente corretto 'Mi piace la gnocca' è un grido di battaglia - ha spiegato Rizzo in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano -. È un dovere rivoluzionario". Secondo il comunista, il politicamente corretto "è insopportabile". Questo, però, non significa essere antifemminista o omofobo. Liberoquotidiano.it - "Perché rivendico che mi piace la gno***": Marco Rizzo, le parole che fanno impazzire tutti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da quandoè uscito allo scoperto è diventato uno dei simboli contemporanei della lotta al politicamente corretto. L'ultimo comunista d'Italia ha infatti pronunciato una frase che oggi suona quasi come un'eresia: "A mela gnocca". Pioggia di insulti, di commenti sprezzanti e di condanne da parte dei ben pensanti che appartengono proprio al suo mondo politico-culturale: quello della sinistra. Ma il leader di Democrazia Sovrana e Popolare non ha voluto abiurare. Anzi, ha rincarato la dose: "Mila gnocca intelligente". Un esempio? "Sophia Loren". "Contro il politicamente corretto 'Mila gnocca' è un grido di battaglia - ha spiegatoin un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano -. È un dovere rivoluzionario". Secondo il comunista, il politicamente corretto "è insopportabile". Questo, però, non significa essere antifemminista o omofobo.

