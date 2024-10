Oggi 16 ottobre è la festa di Santa Maria Margherita Alacoque: apostola del Sacro Cuore di Gesù (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre è la memoria liturgica di Santa Maria Margherita Alacoque, che ha diffuso nel mondo la devozione al Sacro Cuore di Gesù con le promesse per i fedeli. Santa Maria Margherita Alacoque è stata una grande mistica francese, suora del monastero della Visitazione di Parais-le Monial. Ha promosso e diffuso la devozione al L'articolo Oggi 16 ottobre è la festa di Santa Maria Margherita Alacoque: apostola del Sacro Cuore di Gesù proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 16 ottobre è la festa di Santa Maria Margherita Alacoque: apostola del Sacro Cuore di Gesù Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16è la memoria liturgica di, che ha diffuso nel mondo la devozione aldicon le promesse per i fedeli.è stata una grande mistica francese, suora del monastero della Visitazione di Parais-le Monial. Ha promosso e diffuso la devozione al L'articolo16è ladideldiproviene da La Luce di

