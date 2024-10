Ilrestodelcarlino.it - Migliaia in Fiera per imparare i segreti della ristorazione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La qualitàcucina è fondamentale. Ma non basta. Perché oggi per far funzionare un ristorante servono strategie di marketing efficaci per sapersi distinguere e attrarre clienti. è il temanuova edizione del Food marketing festival, "l’evento più importante interamente dedicato al marketing per la", che si terrà giovedì alla(ingresso gratuito previa registrazione al sito www.foodmarketingfestival.it) Il regista dell’evento è Giuliano Lanzetti, proprietario del Bounty e fondatore di Pienissimo, il progetto di marketing per lacon cui ha aiutatodi imprenditori a migliorare i propri risultati.