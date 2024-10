L'Udinese piange la scomparsa di Luca Mattiussi: ha lanciato Vicario, Meret e Scuffet (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L`Udinese e il mondo del calcio italiano piangono la scomparsa di Luca Mattiussi, all`età di 53 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L`e il mondo del calcio italiano piangono ladi, all`età di 53 anni dopo una lunga lotta con la malattia.

L’Udinese piange la scomparsa di Luca Mattiussi : ha lanciato Vicario - Meret e Scuffet|Serie A - Il tecnico friulano, nativo di Codroipo, si era contraddistinto soprattutto per la sua esperienza alla guida della formazione Primavera, dal 2012 al 2017, prima di intraprendere nel periodo successivo un percorso da osservatore per la società bianconera. 2024-10-16 11:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’Udinese e il mondo del calcio italiano ... (Justcalcio.com)

