Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: tanti scatti, la fuga fatica a prendere piede

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Continuano gli attacchi dal gruppo e ai battistrada si aggiunge anche Lorenzo Milesi (Movistar). Ma invogliono provare a riportarsi sul tentativo. 13.08 I sei hanno poco margine sul plotone, quando abbiamo già superato il Colognola ai Colli. 13.05 Su di loro rientra anche Kevin Pezzo-Rosola, il figlio di Paola Pezzo (General Store). 13.02 In cinque hanno preso qualche secondo di vantaggio: Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36.5) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 12.58 Piove sulla corsa. 12.54 Da segnalare come non abbiano preso il via Gaddo Gavilli (Mg.KVIS) e Vincenzo Albanese (Arkea-B&B Hotels). 12.