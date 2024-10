Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre seconde, caduta per gli uomini. Bene la velocità a squadre

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO AL QUARTETTO MASCHILE:E GARA RIFATTA DOPO 10 MINUTI 14.59: La nostraper ora si chiude, appuntamento alle 18.30 per la seconda sessione odierna che assegnerà le prime medaglie. Grazie per averci seguito, a più tardi! 14.57: Si chiude qui la prima sessione in chiaroscuro per l’Italia del Mondiale di Ballerup.sono andate le cose per il quartetto femminile e per il terzetto del Team Sprint. Sfortunato il quartetto maschile, in versione sperimentale, che avrebbe guadagnato la semifinale non fosse stato per un problema tecnico nel finale. 14.55: Nessun problema per la favoritissima Olanda che va al comando con 42?589. Le semifinali poer l’oro saranno Olanda-Gran Bretagna e Australia-Giappone.